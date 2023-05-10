Deprem nedeniyle Türkiye'de hayata 850 bin engelli katıldı

Deprem felaketinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu dönemde Metin Şentürk, dünyaya yardım çağrısı yaptı. Şentürk, 11 ili etkileyen deprem felaketiyle Türkiye’de engelli nüfusunun 850 bin kişi arttığına vurgu yaparak, Engelliler Haftası’nda bu konuya dikkat çekti.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği depremlerin yaralarını sarıyor. Depremde 11 il gerek sosyal gerek ekonomik olarak yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıyor. Türkiye’de engelli bireylerin sorunlarına ışık tutan, onların toplumda yer almasında önemli rol oynayan Dünya Engelliler Birliği Başkanı Metin Şentürk 10-16 Mayıs Engelliler haftasında asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremindeki vatandaşlar için yardım çağrısı yayınladı.

6 Şubat tarihinde Türkiye’nin 11 ilini kapsayan asrın felaketi olarak adlandırılan depremdeki vatandaşlar için konuşan Şentürk “Birleşmiş Milletler’e, Avrupa Birliği’ne, Dünya Bankası’na, Dünya Sağlık Örgütü’ne ve kalkınma ajanslarına sesleniyorum, bu yarayı birlikte saralım" dedi.

"850 bin vatandaşımızın engelli oldu"

Deprem nedeniyle engelli bireylerin sayısında artış yaşandığını aktaran Şentürk, "Türkiye’de asrın felaketinde nüfusumuzun 13 milyonunu, coğrafyamızın yüzde 16’sını etkileyen ve 850 bin vatandaşımızın daha engelli olmasına neden olan bu hazin tabloda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelin bu yaraları beraber saralım, bu yaraya dokunun görmezden gelmeyin" şeklinde seslendi.