Deprem nedeniyle verilen aranın ardından öğrenciler ders başı yaptı

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022’de başlayan ve 20 Ocak’ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat’ta açılacaktı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat’a kadar ara verildi.

Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, ders başı yaptı.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de çalışmaların tamamlanmasının ardından 1 Mart itibarıyla başlatılması bekleniyor. Bu illerde yapılan tespitler sonucunda uygun görülen okullarda; il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.