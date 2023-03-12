Deprem öncesi nikah tarihi alan çiftin nikahı geldikleri Kırklareli'de kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da yaşayan çift, deprem sonrası geldikleri Kırklareli’de evlendi.

Malatya’da yaşayan Miraç Bakır (24) ile Tuğçe Tekin (27) çifti, evlenmek için nikah tarihi aldı. 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremde evleri hasar gören genç çift, aileleri ile birlikte Kırklareli’ne yerleşti. Genç çift, nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için belediye nikah salonunda tören düzenlendi.

Atılan imzaların ardından Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, evlilik cüzdanını teslim etti. Tuncer, çifte mutluluklar diledi. Daha sonra aileler çiftle fotoğraf çekildi.

Damat Miraç Bakır, aldıkları nikah tarihini deprem sebebiyle Kırklareli’de devam ettirdiklerini vurgulayarak, "Malatya’da ikamet ediyorduk. Daha öncesinde planladığımız bir nikah işimiz vardı ama maalesef deprem sebebiyle şehrimiz yok olduğu için Kırklareli’de devam ettirdik. Yaşantıları ve yaşanmışlıkları bırakıp gelmek gerçekten çok zor" dedi.

Gelin Tuğçe Tekin ise Kırklareli’de yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.