Deprem paylaşımı nedeniyle Prof. Dr. Ali İhsan Göker'e idari soruşturma açıldı

Deprem paylaşımı sebebiyle Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars’ta bile olsalar yine öleceklerdi" ifadelerine yer verdi.

Bu paylaşım sonrası Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında idari soruşturma başlattı. Konu hakkında üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan dolayı idari soruşturma açılmıştır" denildi.