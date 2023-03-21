Deprem şehitleri anısına 3 bin 900 fidan toprakla buluştu

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde hayatını kaybeden 50 bini aşkın kişi anısına Sakarya’da 3 bin 900 fidan, çocukların ellerinden toprakla buluştu.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesinde bulunan ormanlık alana fidan dikimi gerçekleştirildi. 3 bin 900 adet sahil çamı fidanı, çocukların elinden toprağa dikildi.

“Amacımız depremde şehit olanların hatıralarını yaşatmak”

Fidan dikim programında konuşan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Vekili Özlem Cevahirci, “Ülkemizde 6 Şubat 2023 ve sonrasında meydana gelen depremlerde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, yüz binden fazla insanımız yaralanmıştır. Ülkemizdeki deprem gerçeğini canlı tutmak ve depremde şehit olanların hatıralarını yaşatmak amacıyla bu seneki 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı depremde hayatını kaybedenlere ithaf ederek ‘Deprem Şehitleri Ormanı’ kurarak geride kalanlara da bir fidan, bin umut sloganıyla fidan dikerek bugünü daha da anlamlı hale getireceğiz. Toprak işlemesi yapılarak saha ağaçlandırmaya hazır hale getirilmiştir. Bugün burada sizlerin de katkısıyla 3 bin 900 adet sahil çamı fidanı dikilecektir. Böylece 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi ve bağlı sekiz işletme müdürlüğünde sekiz ayrı lokasyonda 10 bin adet fidan dikimi, hafta boyunca da 10 bin adet ücretsiz fidan dağıtımı yapılmış olacaktır” dedi.

“Belki zihinsel anlamda da bir şeylerin dönüşmesine vesile olabiliriz”

Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu ise “Büyük bir felaket yaşadık deprem felaketi peşine sel felaketi. On binlerce insanımız şehit oldu. Burada gördüğümüz çocuklarımızın yaşıtları, bebekler, anneler, babalar, dedeler, nineler belki bugün burada onların anısını yaşatmak için yapacağımız ağaçlandırma çalışması ve kuracağımız ormandan bir şeyler, bir dönüşüm, gün dönümü, bugün bahar, yeni bir yıl, nevruz. Belki zihinsel anlamda da bir şeylerin dönüşmesine vesile olabiliriz” diye konuştu.