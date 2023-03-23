Deprem sigortası yaptırmak isteyenler dikkat

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sigortacılık yapan Burak Bayırbaşı, vatandaşların deprem sigortas yaptırırken evin metrekaresini düşük göstermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Evlerine deprem sigortası yaptırırken tam bilgi vermeleri gerektiğini anlatan Bayırbaşı; “Elektrik, su gibi abonelik açtırmak için deprem sigortası istenildiği zaman düşük metrekareyle düşük maliyet ile deprem sigortası yaptırıyorlar. Evleri yıkıldığı zaman metrekare düşük gösterildiği için düşük fiyatlarda sigorta ücreti alıyorlar. Mesela evin değeri 300 bin lira ise 90 bin lira alıyorlar” dedi.

“Kanunen de düşük metrekare gösterilmesi yasak”

Burak Bayırbaşı açıklasının devamında, "Önceden insanlar abonelik için metrekareyi düşük gösteriyorlardı ama depremlerden dolayı şuan tam metrekare gösteriyorlar. Kanunen de düşük metrekare gösterilmesi yasak. Vatandaşlar, deprem sigortası yaptırırken özellikle metrekareye, bina inşaat yılı, binanın kat sayısı gibi bilgiler hakkında dikkat etmeleri gerekiyor. Poliçede yanlış bilgi girildiğinde yarın öbür gün ev yıkıldığı zaman exper kontrol ettiğinde teminatlardaki fiyatların karşılanmaması demektir. İnsanlar zarar görmemesi için tam bilgi vermeleri gerekiyor. Kurumlar abonelik açarken deprem sigortası için verilen metrekareleri ile iskan metrekaresini karşılaştırıp aynı olup olmadığını karşılaştırması gerekiyor. Aynıysa abonelik hizmeti verilmesi farklı ise verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede vatandaşlarda mağdur olmazlar" ifadelerine yer verdi.