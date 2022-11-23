Deprem sonrası Bilecik Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde Bilecik Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplandı.

Saat 04.08’de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde ki deprem Bilecik’te de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinesinde yaşanan deprem sonrası kurum amirlerinin katılımıyla Bilecik Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu toplandı. Durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda Vali Kızılkaya, Bilecik’te olumsuz bir durum olmadığını aktardı.