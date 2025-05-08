Deprem Sonrası Fiyat Şoku: Silivri'de Metrekare 37 Bin 800 TL'ye Dayandı!

23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da konut fiyatları adeta uçuşa geçti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, depremin merkezi olan Silivri’de metrekare fiyatı 37 bin 800 TL’ye yükseldi.

Marmara Denizi açıklarında 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da konut piyasası hareketlendi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bu süreçte, özellikle depremi en yoğun hisseden ilçelerde konut fiyatları rekor düzeylere çıktı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Silivri’de metrekare fiyatı 37 bin 800 TL’ye kadar yükseldi. Kentsel dönüşüm ve güvenli yaşam alanı arayışı, özellikle sahil hattında ve zemini sağlam bölgelerde fiyatları etkiledi.

İşte İstanbul’un öne çıkan ilçelerinde Nisan ayı itibarıyla güncel konut metrekare fiyatları:

Esenyurt: 26.700 TL

Silivri: 37.800 TL

Beylikdüzü: 37.100 TL

Avcılar: 38.100 TL

Küçükçekmece: 43.300 TL

Büyükçekmece: 45.000 TL

Karadeniz kıyısında yer alan ve Marmara fay hattına daha uzak ilçelerde ise fiyatlar iki katına varan artış gösterdi:

Çatalca: 44.300 TL

Arnavutköy: 34.100 TL

Eyüpsultan: 59.000 TL

Sarıyer: 124.700 TL

Beykoz: 85.200 TL

Şile: 74.100 TL

Boğaz çevresi ve merkezi ilçelerde de fiyat artışı dikkat çekiyor.

Beşiktaş: 110.800 TL

Üsküdar: 83.300 TL

Bakırköy: 94.700 TL

Zeytinburnu: 60.300 TL

Fatih: 38.800 TL

Uzmanlar, yaşanan depremin ardından İstanbul’da güvenli yapı stoğuna olan talebin arttığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini belirtiyor.