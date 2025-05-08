Deprem Sonrası Fiyat Şoku: Silivri'de Metrekare 37 Bin 800 TL'ye Dayandı!
23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da konut fiyatları adeta uçuşa geçti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, depremin merkezi olan Silivri'de metrekare fiyatı 37 bin 800 TL'ye yükseldi.
23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da konut fiyatları adeta uçuşa geçti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, depremin merkezi olan Silivri’de metrekare fiyatı 37 bin 800 TL’ye yükseldi.
Marmara Denizi açıklarında 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da konut piyasası hareketlendi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bu süreçte, özellikle depremi en yoğun hisseden ilçelerde konut fiyatları rekor düzeylere çıktı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Silivri’de metrekare fiyatı 37 bin 800 TL’ye kadar yükseldi. Kentsel dönüşüm ve güvenli yaşam alanı arayışı, özellikle sahil hattında ve zemini sağlam bölgelerde fiyatları etkiledi.
İşte İstanbul’un öne çıkan ilçelerinde Nisan ayı itibarıyla güncel konut metrekare fiyatları:
Esenyurt: 26.700 TL
Silivri: 37.800 TL
Beylikdüzü: 37.100 TL
Avcılar: 38.100 TL
Küçükçekmece: 43.300 TL
Büyükçekmece: 45.000 TL
Karadeniz kıyısında yer alan ve Marmara fay hattına daha uzak ilçelerde ise fiyatlar iki katına varan artış gösterdi:
Çatalca: 44.300 TL
Arnavutköy: 34.100 TL
Eyüpsultan: 59.000 TL
Sarıyer: 124.700 TL
Beykoz: 85.200 TL
Şile: 74.100 TL
Boğaz çevresi ve merkezi ilçelerde de fiyat artışı dikkat çekiyor.
Beşiktaş: 110.800 TL
Üsküdar: 83.300 TL
Bakırköy: 94.700 TL
Zeytinburnu: 60.300 TL
Fatih: 38.800 TL
Uzmanlar, yaşanan depremin ardından İstanbul’da güvenli yapı stoğuna olan talebin arttığını ve bu nedenle fiyatların yükseldiğini belirtiyor.