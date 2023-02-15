Deprem sonrası Mezitli'ye gelenlerin sayısı 100 bine ulaştı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, Kahramanmaraş ve çevre illerde gerçekleşen deprem sonrası Mersin’e gelen vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye binası önünde kurulan yardım çadırlarında incelemelerde bulunarak, depremzedeler ile sohbet etti, yardım görevlilerinden bilgi aldı. Yardımların hazırlanması ve dağıtılmasıyla ilgili süreç hakkında fikir alışverişinde de bulunan Başkan Tarhan, depremin başlangıcından bu güne kadar 12 bin kişinin üzerinde yardım talebini karşıladıklarını söyledi. Bu başvuruların kişi bazı alındığında 50 bin kişiye hitap ettiğini belirten Tarhan, “İlk günden itibaren depremzedelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar 12 bini aşkın başvuruya cevap vermeye çalıştık. Bu da yaklaşık 50 bin kişiye direk destek olmuşuz anlamına geliyor. Tahmin ediyoruz ki bir o kadar da bize gelmeyen varsa sadece Mezitli’ye gelen depremzede sayısı 100 bine ulaşmıştır” dedi.

Yardımlar çerçevesinde iki adet kıyafet çadırı, bir adet hijyen çadırı, çocuklar için oyuncak, battaniye ve gıda bölümlerinin yer aldığının altını çizen Tarhan, “Bunların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Belediye binamızın önünde giyim, ayakkabı, hijyen gıda, battaniye ve çocuk oyuncakları çadırlarımız var. Bunu yardımseverlerimizin ve destek veren belediyemizin yardımıyla yapıyoruz. Sadece burada değil afet bölgesinde yaşamaya çalışan depremzedelerimize de destek olmak üzere ekiplerimiz gidiyorlar. Araçlarımızla, iş makinalarımızla, çadırdan, jeneratöre kadar yardım malzemelerimizle yanlarında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Dayanışma ruhu ile bu tür sıkıntıların daha rahat atlatılacağına inandığına vurgu yapan Tarhan, “Ben belediyelerin işlevinin böylesi zamanlarda daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bugünler için varız biz. Halkımıza bugün destek olmayacaksak ne zaman destek olacağız. Vatandaş için de aynı şey geçerli. Bizim varlığımız insanlara zor günlerde yardım etmektir. İnsanlarımız bu acı günlerinde hiçbir eksiklik yaşamasınlar diye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.