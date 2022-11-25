Deprem sonrası tepki çeken görüntü

Düzce'de yaşanan depreme Sakarya'nın Akyazı ilçesinde fabrikada yakalanan işçiler büyük korku yaşayarak kendilerini dışarıya attı. İşçilerin güvenlik kameralarına yansıyan kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin görüntüsü ise tepkiye sebep oldu.

Deprem sonrası tepki çeken görüntü
Editör
EditörEditör
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Düzce’de yaşanan depreme Sakarya’nın Akyazı ilçesinde fabrikada yakalanan işçiler büyük korku yaşayarak kendilerini dışarıya attı. İşçilerin güvenlik kameralarına yansıyan kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin görüntüsü ise tepkiye sebep oldu.

Düzce Gölyaka’da 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya’nın birçok ilçesinde de büyük oranda hissedildi. Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada üretime devam eden işçiler depreme mesaide yakalandı. Korkuyla kendilerini dışarıya atan işçilerin yaşadıkları panik güvenlik kameralarına yansıdı. İşçileri kaçıştıkları anları gülerek izleyen ve yorumlayan kişilerin davranışı ise tepkiye yol açtı.

Deprem sonrası tepki çeken görüntü
Deprem sonrası tepki çeken görüntü
Deprem sonrası tepki çeken görüntü