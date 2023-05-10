Deprem sonrası Ümraniye'de ilk kentsel dönüşüm yıkımı başladı

Ümraniye Belediyesi yasal süresi dolan riskli binaların kontrollü bir şekilde yıkımına başladı. Bugüne kadar 55 bin kişi yeni ve güvenli evine kavuştu.

Ümraniye Belediyesi yasal süresi dolan riskli binaların kontrollü bir şekilde yıkımına başladı. İmar planı, proje kontrolü, sözleşme-protokol kontrolü, inşaat alanı hesabı özel ofislerde 100 bin liraya yapılırken, Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 4 yıldır bu hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sağlyor. Deprem sonrası başvurular yüzde 400 artarken kentsel dönüşüm için başvuru yapmış halihazırda 65 bin kişi bulunuyor. Bugüne kadar 55 bin kişi yeni ve güvenli evine kavuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye’deyiz, gündemimiz yine kentsel dönüşüm, riskli binalarla alakalı gündemimiz devam ediyor. Yaklaşık 4 yıldır Ümraniye’de 650’ye yakın riskli binayı yıktık ve yeniden yapılmasını sağladık. Şimdi de İnkılap Mahallesi’ndeki eski ve riskli bir binanın yıkımındayız. Bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, Murat Kurum Bey’in de daima söylediği İstanbul’da 99 öncesi yapılmış riskli binaların kentsel dönüşümü için yarısı devletimizden yarısı da vatandaşımızdan olan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını uygulayacağız. Devletimiz vatandaşlara bu kampanya bağlamında ihtiyaç kredisi imkanı da veriyor. Bu imkan bence bir devrim. Hiçbir devlet bu imkanı sağlayamaz. Muazzam bir teveccüh var, vatandaşlarımız e-devlet üzerinden başvurularını yapıyor. Ondan sonraki şartları belediyelerimizle, bakanlığımızla hareket edip, TOKİ üzerinden bu binaları tekrar inşa edeceğiz. Bu imkanı lütfen kaçırmayın. Eski binalarla alakalı her türlü hukuki ve teknik altyapıyı belediyemiz, kurduğumuz bürolarla, teknik ekibimizle, deprem müdürlüğümüzle çözüp, bunun üstesinden çok kısa sürede geleceğiz” dedi.

“Ümraniye’mizdeki binaların yüzde 65-68 arası yenilendi”

Sözlerine devam eden Yıldırım, “Ümraniye’mizdeki binaların yüzde 65-68 arası yenilendi. 1999 yılından sonra yapılan binaların depreme dayanıklılığı belli. Bizim 2B arazilerinde kentsel dönüşümümüz var; o da 150-200 bin insanımızı ilgilendiriyor. Onların çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Bu çalışma ise 99 depreminden önce yapılmış ruhsatlı binaların yeniden inşası. Vatandaşlarımız ‘Yarısı Bizden’ projesine mutlaka katılsın. Hem TOKİ, hem bakanlığımız hem belediyemiz vatandaşlarımızın önceliğine yani 3’te 2 çoğunluğu sağlamalarına göre beraberce mukavele yapacağız. Mukavelelerden hiçbir ücret alınmayacak; taşınma yardımı, kira desteği yapılacak. 14 Mayıs’tan sonra beraberce bu işlerin üstünden hızlı bir şekilde geleceğiz” dedi.