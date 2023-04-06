Deprem soruşturmasında belge krizi

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü deprem suçları soruşturması dahilinde tutuklanan CHP’li eski Belediye Başkanı Hüseyin Durak’ın mahkemede Hatay’a hiç gitmediğini, yapı denetim belgesini kullansınlar diye Antakya’da bir firmaya verdiğini söylediği iddia edildi.

Hatay’da yürütülen soruşturma dahilinde, Erdek ilçesinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan ve geçmişte Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Belde Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Durak’ın bina yapılması için yapı denetim evraklarını Antakya’da bir firmaya verdiği iddia edildi. İfadesinde, Hatay’da bir arkadaşının ricası üzerine 2014-2018 yılları arasında sahip olduğu yapı denetim belgesini bir firmaya verdiğini söyleyen Durak, firmanın da bu süreç içinde kendi imzasını taklit ederek inşaat yaptığını iddia etti. Durak, ifadesinde Hatay’a hiç gitmediğini bildirirken, suçlamaları da reddetti.

Tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderilen Durak’ın avukatları aracılığı ile tutukluluğa itiraz edeceği bildirildi.

Öte yandan, CHP’li eski belediye başkanının yapı denetim belgesi ve diplomasını kullanarak 4 inşaat yapan firmanın 3 binasının yıkıldığı ve Durak’ın bu soruşturma çerçevesinde tutuklandığı da iddia edildi.