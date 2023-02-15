Deprem, tonlarca ağırlıktaki 'tokalaşma' sütunlarını yıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’daki 2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nde bulunan tonlarca ağırlıktaki ‘tokalaşma’ sütunlarını yıktı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem, tarihi yapılara da zarar verdi. Adıyaman’da Nemrut Dağı eteklerinde bulunan 2 bin yıllık Karakuş Tümüsülü’ndeki tonlarca ağırlığındaki tokalaşma sütunu depremden dolayı yıkıldı. 10 metre yüksekliğindeki sütunda bulunan kitabede, Grekçe, “Büyük Kral Antiochos ve Kraliçe Isias’a, oğlu büyük kral Mithridates (MÖ 36-21), bu anıtı kralın kızkardeşi ve kralların kralı Orodes’in karısı kraliçe Laodike’nin ebedi anısına yaptırdı” yazıyor.