Deprem trafiğini fırsata çevirmeye çalışan zehir tacirlerine operasyon: 2 gözaltı

Depremlerden dolayı oluşan kara trafiğini fırsat bilen uyuşturucu tacirleri Diyarbakır’dan getirdikleri esrarı Ankara’ya sokmaya çalışırken yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen esrarın piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri tırda yaptıkları aramada 59 kilo 60 gram esrar, 8 bin 400 lira nakit para ve 300 dolar ele geçirdi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüphelinin ise yaşanan depremlerden kaynaklanan kara trafiğini fırsat bilerek uyuşturucu maddeyi Diyarbakır’dan Ankara’ya getirmeye çalıştıkları aktarıldı. Ele geçirilen esrarın piyasa değerinin ise 10 milyon lira olduğu öğrenildi.