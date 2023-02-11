Depremde 4 yakınını kaybeden vatandaş, destek ekibini dualarla uğurladı

Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) ekibinin de yer aldığı 45 personel deprem bölgesine gönderilirken, Hatay’da bulunan 4 yakınını kaybeden yaşlı bir vatandaş, giden personele teşekkür ederek dua ile yolcu etti.

Tepebaşı Belediyesi, çeşitli afetlerle mücadele eden kentlere yardım sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye gıda ve ihtiyaçlara yönelik malzeme yardımının yanı sıra aşevi ve Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK) Ekibinin de yer aldığı 45 personeli deprem bölgesine gönderdi. İlk gün bölgeye ulaşan 45 kişilik ekibin ardından 31 kişiden oluşan gönüllü personel de yola çıktı.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, gönüllü destek personelleri ile Meclis Salonunda bir araya gelerek genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Tepebaşı Belediyesi önünden bölgeye gidecek gönüllü destek personeli, Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları tarafından uğurlandı.

Gönüllü destek personeline hitap eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, “Bu felakette sizler de görev alıyorsunuz. Yolda ve darda kalan vatandaşlarımıza katkı vereceksiniz. Bu yönde sizlere görevinizde başarılar dilerim kendinize dikkat edin” diyerek uğurladı. Heyetin uğurlandığı sırada yaşanan depremde Hatay’da bulunan 4 yakınını kaybeden yaşlı bir vatandaş, giden personele teşekkür ederek dua ile yolcu etti.

“Acılarını hafifletmeye gidiyoruz”

31 kişiden oluşan gönüllü personellerden Esra Karan, “Ben 1999’da meydana gelen Gölcük depremini yaşamış biri olarak orada nasıl bir acı ve kaos olduğunu, insanların nelere ihtiyacı olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyorum. O yüzden elimizden geldiğince az olsa acılarını hafifletmeye çalışacağız. Onların yanında olmaya çalışacağız. Umarım şifa oluruz” dedi.

Berfin Yaman ise 1999’da meydana gelen Gölcük depremi sonrası depremzedelerin yaşadığı psikolojik olaylara şahit olduğunu belirterek “Orada yaşanılan acılara birebir şahit olmasam da sonradan uzun süredir orada yaşadığım için insanların yaşamış olduğu psikolojik olaylara şahit olduk. Ondan dolayı oraya gittiğimizde ufak bir işin ucundan tutup oradaki insanlara faydalı olacağımı düşünüyorum. Oradaki insanlara şifa olmaya gidiyoruz. Umarım sağ salim gidip döneriz” diye konuştu.