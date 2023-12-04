Depremde çayını alıp dışarı kaçan adam sosyal medyanın gündeminde

Bursa’nın Gemlik Körfezi’nde saat 10.42’de yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem şehirde hayatı adeta durma noktasına getirdi. Deprem esnasında bir esnafın çayını alarak dışarıya kaçması ise sosyal medyada gündem oldu. İşyerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, bir evin çatısındaki güvercinlerin takip edildiği kamera da sarsıntıyı kaydetti. Bir kedi ise deprem sonrası saklanacak yer aradı.

Deprem anları işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attılar. Uluyol’da bir esnaf ise arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada deprem paniğiyle dışarı çıkarken çayını da yanına almayı ihmal etmedi. O anların İHA tarafından servis edilmesinin ardından görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Bu arada deprem anı sokakta bulunanları da etkiledi. Deprem esnasında dışarıdakiler panik yaşarken, içerden kaçanlar da onlarla yaşadıkları korkuyu paylaştı.

Öte yandan bir evin çatı katında güvercinleri takip için konulan güvenlik kamerası da hayli sallandı. Bir kedi ise deprem sonrasında evde kaçacak yer aradı. Bu anlar da kamera tarafından kaydedildi.