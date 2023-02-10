Depremde enkaz altında kalan baba oğul Cizre'de gözyaşları arasında defnedildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Serhat Temizer ve oğlu Emir Temizer, memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 18 bin 991 kişinin hayatını kaybettiği, 75 bin 523 kişinin yaralandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ikamet ettikleri binanın çökmesi sonucu cansız bedenleri enkaz altından çıkarılan baba ve oğlu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi. İskenderun ilçesi Savaşlı Mahallesi Kanatlı Caddesi Kuşlu Parkı civarında bulunan binada ikamet eden Serhat Temizer, eşi Cihan, çocukları Emir, Ege ve Bedirhan ile enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu Cihan Temizer, çocukları Ege ve Bedirhan Temizer yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Baba Serhat ve oğlu Emir Temizer’in ise cansız bedenleri arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından çıkarıldı.

Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan baba ve oğlu, Şırnak’ın Cizre ilçesi Meydanbaşı Camii’nde cuma namazını müteakiben yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığı’nda dualar eşliğinde defnedildi.

Öte yandan yine Hatay’da depremde enkaz altında kalan Meryem Değer de Nuh Nebi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığı’na defnedildi.