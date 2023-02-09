Depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ile oğlu toprağa verildi

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden anne ve oğlu memleketleri Kütahya’da toprağa verildi.

İskenderun’daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden anne Hikmet Özatağ ile oğlu Ergun Özatağ’ın Ali Paşa Camii’ndeki cenaze namazına; Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcısı, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi İlhami Özatağ ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kütahya Müftü Yardımcısı Mustafa Kahraman’ın kaldırdığı cenaze namazı öncesi anne ve oğlu için ayrı ayrı helallik alındı. Karaman, depremde hayatlarını kaybeden anne ile oğlunun şehitlik mertebesine ulaştığını belirtti.

Anne ve oğlu Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.