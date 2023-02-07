Depremde evden çıkmayı başaran genç öğretmen cami minaresinin altında kalarak can verdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde evinden çıkmayı başaran genç öğretmen, yıkılan cami minaresinin altında kalarak hayatını kaybetti. Genç öğretmen bugün memleketi Aksaray’da toprağa verildi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde Arapça öğretmenliği yapan Raziye Sanlav (23), Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremde evden çıkmayı başardı. Caminin yanından geçen genç öğretmen, depremde yıkılan caminin minaresinin altında kalarak hayatını kaybetti. Bugün sabah Şanlıurfa Halfeti’den yola çıkan cenaze, akşam saatlerinde baba ocağına getirildi. Babaevinde helallik alınan genç öğretmenin cenazesi, daha sonra Eskil Merkez Mezarlığı’na götürüldü.

Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan Raziye öğretmenin amcası emekli imam Mustafa Sanlav, “Rabbim bizlere, ’Bütün nefisler ölümü tadacak, sizi hayırla, şerle imtihan edeceğim’ diyor. Bizim bu kızımızın, yeğenimizin kaderi de böyleymiş, Halfeti’de vefat etmesi gerekiyormuş. Demek ki Rabbim yazısını öyle yazmış. Burada bir yıllık öğretmendi zaten. Oraya gidiyor cumartesi günü, yerleşiyor. Gece bu durum vuku buluyor. Çocuk evinden aşağıya kaçıyor, bu sefer de caminin yanından geçerken yıkılan minare bunun başına değiyor. O şekilde vefat ediyor. Allah verdi, Allah aldı. Ama yaramız derin. Bu ciğerimizin parçası ama bütün memleketin çocuğu, bütün hepimiz kardeşiz. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara sağlık, afiyet versin. İnşallah şu yaralarımızı insan, millet, kardeş olarak sarmamız lazım. Allah böyle bir sıkıntıyı bu millete bir daha vermesin inşallah” dedi.

Genç öğretmen, amcasının kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.