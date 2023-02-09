Depremde göçük altında kalan anne ve kızı toprağa verildi

Hatay’da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak vefat eden anne ve kızın toprağa verildi.

Hatay’da kaldığı göçük altında vefat eden anne Zeynep Altıntaş (45) ile kızı Cansu Galip (16)’in cenazeleri İkizdere Şimşirli köyüne getirildi. Vefat eden anne ve kızı öğle namazı sonrası kalabalık bir cemaatle kılınan Cenaze namazıyla köydeki aile kabristanlığına defnedildiler. İkizdere Müftüsü Nizamettin Keskin’in kıldırdığı cenaze namazına İkizdere Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, MHP İlçe Başkanı Abdurrezzak Uzun, Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.