Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde göçük altında kalan kadın son yolculuğuna uğurlandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Hatay’da ikamet ederken depremde yıkılan evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaldığı göçük altında kalarak hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sedef Özkaya’nın cenazesi Rize merkezde bulunan Sahil Camiine getirildi. Özkaya’nın annesi cenazesinin başında gözyaşları dökerek ağıt yaktı. Sahil camiinde öğle namazı sonrası kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından Özkaya Zincirliköprü Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.