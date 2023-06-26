Depremde hasar gören yollar için 'Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen ‘Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi’ sayesinde depremden zarar gören karayollarının hemen onarıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği ‘Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi’ görevini başarı ile sürdürmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası hasar alan yollar sistem sayesinde hızlı bir şekilde tespit edilerek onarıldığını duyurdu.

“Depremden hemen sonra tüm karayollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik”

Deprem sonrası ulaşımın sağlanması için hızlıca harekete geçtiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistem sayesinde, depremden hemen sonra tüm karayollarımızın hasar gören kısımlarını onararak açık hale getirdik. Özellikle deprem bölgesindeki tünellerin ve ana güzergahların kontrolleri bu sistemle çekimleri yapılarak kontrol edildi” dedi.

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, depremden etkilenen 11 şehirde yapılan çalışmaların izlenmesi ve kayıt altına alınması için 8 bin kilometrelik tüm yol ağının görüntü çekimlerinin bitirilerek kayıt altına alındığını aktardı. Bakan Uraloğlu, “Bu sistemle aslında tüm yollarımızın tarihsel değişim analizi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda bölgesel anlamda sahadaki zemin kaymalarının da noktasal olarak ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. Deprem sonrasında tünellerde bir değişim olup olmadığını gözlemlemek için yeniden çekimler yapılarak incelemelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mobil haritalama sistemimiz alanında Avrupa’nın en büyük projesi”

Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi’ne ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Projeye 2018 yılında başladık. 2 yıl içerisinde 95 bin kilometrelik çekim ağında, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumlu olduğu yolların tamamında saniyede 1 milyon 600 bin nokta bulutu ve 5 metrede bir panoramik görüntü çektik. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz mobil haritalama sistemimiz alanında Avrupa’nın en büyük projesi olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

4 milyonun üzerinde veri üretildi

Her yıl değişen yolların verilerinin toplanarak sisteme kaydedildiğini belirten Bakan Uraloğlu, elde edilen verilerden kaplama, otokorkuluk, trafik levhası gibi 33 farklı yol envanter verisi oluşturulduğunu aktardı. Sistem sayesinde 4 milyonun üzerinde veri üretimi yapıldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, tüm yolların ölçülebilir hassas koordinatlı 3 boyutlu lidar modeli ve panoramik görüntülerinin KGM’nin sistemine aktarıldığını söyledi.

Sistem lisans maliyeti olmadan tüm birimlere hizmet veriyor

Karayolları’nın en önemli projelerinden olan bu sistemin yapay zeka ile veri üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Bu sistem sayesinde ölçümler alınarak hem çeşitli raporlar üretebiliyoruz hem de analiz yapabiliyoruz. 2022 yılından itibaren iş süreçlerinin takip edildiği Bakım Onarım modülünü de bu sisteme entegre ettik. Mobil ve web tabanlı bu proje ile artık köprü, menfez, otokorkuluk ve telçitlerin bakım-onarımlarının harita tabanlı bu sistem ile yapılmasını sağlıyoruz. 1,3 petabayt verinin depolanarak yönetildiği bu sistemimiz açık kaynak ile geliştirilerek lisans maliyeti olmadan KGM’nin tüm birimlerine hizmet veriyor” açıklamasında bulundu.