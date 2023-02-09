Depremde hayatını kaybeden 3 vatandaş Mardin'de toprağa verildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7,6 şiddetindeki depremlere Hatay ve Malatya’da yakalanan 3 kişi memleketleri Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hatay’da ikamet eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Faruk Aksoy ve kızı Niğda Aksoy ikamet ettiği binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. AFAD, UMKE ve Kızılay ekiplerinin çalışması sonucu depremin üçüncü gününde enkaz altından cansız bedenlerine ulaşılan Dr. Aksoy ve kızının cenazeleri memleketi Mardin’in Mazıdağı’na getirildi. Baba ve kızın cenazesi Mehmet Faruk Aksoy’un doğup büyüdüğü Ortaklı Mahallesi’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan 6 ay önce iş için Malatya’ya taşınan Teyfik Bulut ve eşi Rahime Bulut Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli depreme ikamet ettikleri Malatya’da yakalandı. Oturdukları binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan çift, arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. Teyfik Bulut’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin’in Mazıdağı ilçesi Kocakent Mahallesine getirildi. Teyfik Bulut’un eşi Rahime Bulut’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi olan İzmir’e götürüldü.