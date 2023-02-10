Depremde hayatını kaybeden 4 kişilik Selçuk ailesi Simav'da toprağa verildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde depremde hayatlarını kaybeden Hüseyin Selçuk ve eşi Deniz Bilgin Selçuk ile 2 kızı, Kütahya’nın Simav ilçesi Demirci beldesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman’da öğretmenlik yapan Hüseyin Selçuk ve eşi Deniz Bilgin Selçuk ile 2 kızı enkaz altında kaldı. Arama ve kurtarma çalışmalarında önce anne ve baba ardından kızları Irmak enkazdan cansız olarak çıkarıldı. Pazartesi gününden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında ise Perşembe günü bu kez ikinci kızları Nehir’in cansız bedeni çıkarıldı.

Depremin ardından Deniz Bilgin Irmak’ın babası Zafer Bilgin ve Hüseyin Selçuk’un ailesinin Kahta’ya giderken, ailenin ölüm haberi Demirciköy’ü yasa boğdu. Kütahya’nın Simav ilçesine getirilen 4 kişilik Selçuk ailesinin cenazeleri, Bilgin ailesinin Cumhuriyet Caddesi’ndeki evlerinin önünde getirilerek burada helallik alındı.

Bilgin ailesinin taziyeleri kabul ettiği kalabalık vatandaş topluluğu arasında Simav Kaymakam Vekili Burhanettin Yavaşi ve Belediye Başkanı Adil Biçer de yer alırken, Yeni Cami Müezzini İsmail Ak’ın yaptırdığı dua ve helalliklerin verilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı tabutlar araçlarla konvoy halinde Demirciköy beldesine götürüldü.

Demirciköy Belediye Meydanında binlerce vatandaşın katılımıyla Simav Müftüsü Hasan Serçe ve Yeni Cami müezzini İbrahim Değmen yönetiminde Hüseyin Selçuk, Deniz Bilgin Selçuk, Irmak Selçuk ve Deniz Selçuk için ayrı ayrı cenaze namazı kılınmasının ardından cenazeler Demirciköy mezarlığında toprağa verildi.