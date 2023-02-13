Depremde hayatını kaybeden Aksaraylı uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Depremde 2 çocuğu ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi memleketi Aksaray’da toprağa verildi.

Hatay’da görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Bilge, yaşanan depremde ikamet ettiği 8 katlı binanın yıkılmasıyla birlikte enkaz altında kalarak eşi ve 2 çocuğuyla beraber hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan Uzman Çavuş Mehmet Bilge’nin eşi Ezgi (27) ve çocukları Tekin (5) ile Dilek’in (2) cenazeleri dün merkeze Aksaray merkez bağlı Yeşiltepe beldesinde toprağa verildi. Enkazdan dün çıkarılabilen Uzman Çavuş Mehmet Bilge’nin cenazesi ise bugün Aksaray’a götürüldü. Beldede kılınan cenaze namazına çok sayıda yakınları ve vatandaş katılırken, uzman çavuşun yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Güçlükle ayakta duran yakınlarına vatandaşlar destek olmaya çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından uzman çavuş beldedeki mezarlıkta eşi ve çocuklarının yanında toprağa verildi.