Depremde hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğuna son görev

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan anne Emel, çocukları Burak İlyas, Buket ve Muhammet Emir Altın’ın cenazeleri memleketi Niğde’nin Fesleğen köyünde toprağa verildi.

Anne ve 3 çocuğunun cenazeleri, öğle vakti ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Enkaz altında yaralı olarak çıkarılan ve İskenderun’da mobilya sektöründe çalışan baba Ramazan Altın’ın (50) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.