Depremde hayatını kaybeden astsubay ve ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde Hatay’ın Antakya İlçesinde yaşamını yitiren üç kişilik aile Dursunbey Beyel Mahalesinde toprağa verildi.

Hatay’da Astsubay olarak görev yapan Mehmet Balaban ve ailesi depremin ardından arama kurtarma ekiplerince, yaşadıkları evlerinin enkazından çıkarıldı. Mehmet, Neslihan ve Ümmü Almila Balaban’ın cenazeleri Dursunbey Belediyesi cenaze nakil aracı ile öğleden sonra ilçeye getirildi.

İlk olarak İlçe merkezindeki Neslihan Balaban’ın baba ocağı önünde alınan helalliğin ardından cenazeler Beyel mahallesine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından ise mahalle meydanında cenaze namazları kılındı.

Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye binlerce vatandaş katılırken, Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve askeri personeller katıldı.