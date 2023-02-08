Depremde hayatını kaybeden çocuk Ahlat'ta toprağa verildi
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık, memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ziyşan Işık, memleketi Bitlis’in Ahlat ilçesinde toprağa verildi.
Hatay’da depreme yakalan Işık ailesinden 5 kişi enkazdan yaralı olarak çıkarılırken, 14 yaşındaki Ziyşan Işık ise hayatını kaybetti. Işık’ın cenazesi memleketi Ahlat ilçesine getirilerek Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde defnedildi. Cenaze sonrası vatandaşlar aileye başsağlığı diledi.