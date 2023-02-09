Depremde hayatını kaybeden emniyet müdür yardımcısı ve oğlu toprağa verildi

Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Kilis İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve oğlu Uşak’ta toprağa verildi.

6 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde depremler meydana geldi. Çevre illerde de etkili olan depremlerde toplamda 10 ilde büyük hasarlar oluştu. Meydana gelen depremde, Hatay’da ikamet eden Kilis Emniyet Müdür Yardımcısı Duran Datlı (59) ve ailesi de enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalarda Duran Datlı ve oğlu Yiğitcan Datlı’nın (28) hayatını kaybettiği belirlenirken, Duran Datlı’nın eşi Kezban Datlı’yla birlikte bir oğlu Mercan ve kızı Elif Ada da enkazdan yaralı halde kurtarıldı.

Eşinin memleketi Uşak’ta defnedildi

Depremde hayatını kaybeden baba-oğulun cenazesi, Duran Datlı’nın eşinin memleketine defnedilmek üzere Uşak’a geldi. Uşak Yücetepe Camii’de düzenlenen cenaze törenine anne Kezban ve küçük kızı Elif Ada Datlı’nın yanı sıra; Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz, emniyet ve jandarma personeliyle birlikte Datlı’nın yakınları da katıldı. Emniyet Müdür Yardımcısı ve oğlunun naaşı, edilen duaların ardından Karaağaç Mahallesi’ndeki Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.