Depremde hayatını kaybeden genç kadın Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Adıyaman’da yakalanan ve oturdukları binanın yıkılması sonucu altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Ayşe Rüveyda Koç Işık, memleketi Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı.

Rüveyda Koç Işık, evlendikten sonra sözleşmeli er olan eşinin görev yeri Adıyaman’a yerleşti. Eşi görevdeyken depreme oturdukları binada yakalanan genç kadın enkaz altına kalarak hayatını kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Rüveyda Koç Işık, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman’a getirildi. Genç kadın için Hamidiye Mahallesindeki Ahmet Yesevi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namaza, genç kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, ilçe ve belde belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Rüveyda Koç Işık’ın cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi.