Depremde hayatını kaybeden genç öğretmene veda

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük bir yıkım yaşayan illerden biri olan Hatay’da enkaz altından cansız bedeni çıkarılan 28 yaşındaki genç öğretmen Betül Kocatürk memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Emekli emniyet müdürü olan Baba Mehmet Kocatürk ve ailesi ayakta durmakta zorlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremle büyük bir yıkım yaşanan şehirlerden biri olan Hatay’da enkazdan cansız bedeni çıkarılan matematik öğretmeni Betül Kocatürk memleketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Meslekte henüz 2 yılını geride bırakan matematik öğretmeni 28 yaşındaki Betül Kocatürk’ün cenazesi Hatay’dan ailesi tarafından alınarak, Alaşehir’e getirildi. Alaşehir’in Sakarya Mahallesi’nde bulunan amcası Halil Kocatürk’ün evi önüne kurulan taziye çadırında toplanan vatandaşlardan helallik alındıktan sonra genç öğretmenin cenazesi Alaşehir Pazar Camii’ne getirildi. Emekli Emniyet Müdürü Baba Mehmet Kocatürk ve ailesi ayakta durmakta zorlanırken taziyeleri kabul etti. Alaşehir Pazar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından genç öğretmenin cenazesi Alaşehir Yeni Mezarlıkta dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pazar Camii’nde kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, baba Mehmet annesi Gönül, kız kardeşleri Hatice, Berna Kocatürk, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.