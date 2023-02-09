Depremde hayatını kaybeden inşaat ustası toprağa verildi
Osmaniye'de depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden inşaat ustası Cengiz Arayıcı son yolculuğuna uğurlandı.
Osmaniye’de depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden inşaat ustası Cengiz Arayıcı son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Osmaniye’de yakalanan inşaat ustası Cengiz Arayıcı, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri tarafından altında kaldığı enkazdan çıkartılarak memleketi getirilen Arayıcı’nın cenazesini, Çorum’un Boğazkale İlçesi’ne bağlı Emirler köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.