Depremde hayatını kaybeden Karamanlı genç hakim toprağa verildi

Kahramanmaraş’taki depremde evlerinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu kendisi gibi hakim olan kocasıyla birlikte hayatını kaybeden Şeyda Kızılca Korkmaz (28), memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde eşi Bayram Korkmaz ile birlikte hakim olan Şeyda Kızılca Korkmaz, yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremde evlerinin bulunduğu binanın yıkılması sonucu enkaz altına kalarak hayatı kaybetti. Yakınları tarafından dün cenazesi teslim alınan Şeyda Kızılca Korkmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı toprağa verilmek üzere Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesine götürüldü. Genç hakim için Abdüllatif Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, genç hakimin ailesi ve yakınları ile Ermenek Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçe ve belde belediye başkanları, Ermenek Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Doğan, Ermenek Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cafer Kemik ile belde halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Şeyda Kızılca Korkmaz’ın cenazesi merkez mezarlığında dualarla defnedildi. Genç kadın hakimin geride düğün fotoğrafıyla hakim kocası Bayram Korkmaz ile çekindikleri cübbeli fotoğrafları kaldı.