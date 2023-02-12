Depremde hayatını kaybeden lise öğrencisi Sinop'ta toprağa verildi

Yarıyıl tatili için Hatay’daki babasının yanına giden Sinop Fen Lisesi öğrencisi Sabahattin Kayra Mıstıkoğlu, yaşanan yıkım sonrası enkaz altında hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Sinop’ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Sinop Fen Lisesi 3. sınıf öğrencisi Sabahattin Kayra Mıstıkoğlu, depreme yarıyıl tatili için gittiği Hatay’da yaşayan babasının yanında yakalandı. Babası Serkan Mıstıkoğlu ile enkaz altında hayatını kaybeden genç, yapılan çalışma sonrası enkaz altından çıkarıldı. Gencin cenazesi memleketi Sinop’a gönderildi. Sinop Aleaddin Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Çukurbağ Mezarlığında toprağa verildi.

Kayra’nın cenazesine Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, gencin yakınları ile okuldan ve sınıftan arkadaşları katıldı.