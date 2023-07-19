Depremde hayatını kaybeden meslektaşları için koştular

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanlarından oluşan gönüller ekibi, bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’na katılarak, 6 Şubat’ta yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden meslektaşlarını bir kez daha saygıyla andı.

Trakya Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmetini üstlenen, insana saygı ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde topluma katma değer oluşturma misyonu ile faaliyet gösteren Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem gerçeğini ve depremde hayatını kaybeden “enerji kahramanlarını” unutmadı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin yaralarını sarmak, bölgenin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak hedefiyle deprem bölgesindeki çalışmalarına devam eden TREDAŞ’ın çalışanlarından oluşan gönüllüler ekibi, depremde yitirilen meslektaşlarını anmak için 8. Uluslararası Edirne Yarı Maratonu’nda yer aldı.

16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen, dünyanın dört bir yanından misafir ağırlayan Edirne Yarı Maratonu’na depremle ilgili farkındalık oluşturmaya destek vermek isteyen TREDAŞ çalışanları; depremde vefat eden meslektaşları için koşarken kendilerine bu fırsatı sunan yarışma organizasyonuna ve tüm katılımcılara da teşekkürlerini sundu.