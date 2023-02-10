Depremde hayatını kaybeden öğretmen çift ve 3 kızı toprağa verildi

Deprem nedeniyle Adana'da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden öğretmen çift ve 3 kızı memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybeden öğretmen çift ve 3 kızı toprağa verildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Deprem nedeniyle Adana’da yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden öğretmen çift ve 3 kızı memleketi Niğde’de toprağa verildi.

Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarındaki Zeray apartmanı enkazında hayatını kaybeden öğretmen baba Tayfun (37), öğretmen eşi Ayşe (37), çocukları Fatma (10) Feyza (7) ve Sıla Aydoğan (3) Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde toprağa verildi.