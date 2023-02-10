Depremde hayatını kaybeden polis memuru anne ve iki kızı Marmaris'te toprağa verildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyerek tüm ülkeyi yasa boğan depremlerde Hatay’da hayatını kaybeden polis memuru Emine Çankır ve iki kızı Marmaris’te toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgelerinden gelen acı haberler tüm Türkiye’yi derinden etkilemeye devam ediyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Emine Çankır (41), kızları Şevval Nur Çankır (15) ve Elif Ceren Çankır (10) ile Hatay’daki evlerinin enkazında kalarak hayatını kaybetti. Hatay’dan getirilen cenazeler Marmaris’te toprağa verildi. Çankır’ın kendisi gibi polis olan eşi Ömer Çankır’ın da göçük altından yaralı olarak çıkarıldığı ve Hatay’da tedavi altında olduğu öğrenildi.

Türk bayrağına sarılı tabutlar Marmaris Armutalan Camisi’ne getirilerek, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Emine Çankır’ın emekli polis memuru babası Yaşar Altıok ve annesi ayakta durmakta zorluk çekti. Emine Çankır ve kızları cenaze namazının ardından meslektaşlarının omuzlarında Armutalan Kabristanı’na defnedildi.

Cenazeye İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Çam, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ile çok sayıda emniyet, jandarma ve askeri personel katıldı.