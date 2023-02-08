Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

BİTLİS (İHA) – Kahramanmaraş merkezli depreme görev yaptığı Hatay’da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve kızı, memleketleri Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Depreme görev yeri Hatay’da yakalanan Polis Memuru İbrahim Demir, eşi Sevgi ve 2 yaşındaki kızı Asena da yıkılan binanın enkazında hayatlarını kaybetti. Hatay’dan alınan cenazeler, bugün Adilcevaz ilçesine getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine İlçe Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve binlerce vatandaş katıldı