Depremde hayatını kaybeden polis memuru, eşinin yanına defnedildi

Hatay’da eşiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru Abdullah Demir (32), dün Karabük’te toprağa verilen eşinin yanına defnedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’ın Hassa ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan Demir’in cansız bedeni çıkartıldı. Hassa İlçesi Emniyet Amirliği’nde görevli olduğu öğrenilen Demir’in cenazesi, işlemlerin ardından Karabük’e getirildi. Demir için Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene; Törene Demir’in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, meslektaşları ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin ardından Demir’in naaşı Safranbolu ilçesine getirildi. Merkez Camii’nde Demir için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan namazın ardından Demir’in naaşı, aynı enkazda hayatını kaybeden ve dün defnedilen 8 aylık hamile eşi Sevde Demir’in yanında toprağa verildi.