Depremde hayatını kaybeden teğmen, çocuğuyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Özlem Fulya Özdemir ve 6 yaşındaki oğlu Emirhan Özdemir, Ankara’da toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde Gaziantep’te hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Özlem Fulya Özdemir (30) ve oğlu Emirhan Özdemir (6) için Ankara’nın Ayaş ilçesinde Şeyh Muhiddin Camii’nde cenaze namazı kılındı. Askeri törenin ardından yüzlerce insanın omzunda taşınan Özdemir ile oğlu ilçe mezarlığına defnedilirken, yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İlk görev yeri Gaziantep’ti

Jandarma Teğmen Özlem Fulya Özdemir’in 2021 yılında ilk görev yerinin Gaziantep olduğu öğrenilirken, yaşanan felakette eşi Onur Özdemir’in de hayatını kaybettiği ve Gaziantep’te defnedildiği öğrenildi.