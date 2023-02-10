Depremde hayatını kaybeden Tunç ailesi Çukurca'da defnedildi

HAKKARİ (İHA) – Malatya’nın Battalgazi ilçesinde göçük altında kalan Tunç ailesinden 3 kişi, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme Malatya’da yakalanan H. Kasım Tunç, eşi Halime Tunç ve oğlu Mücahid Tunç hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde cenazeleri ilçeye getirilen Tunç ailesinin fertleri, yapılan cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malatya’da öğretmen olarak görev yapan Mücahit Tunç’un deprem esnasında eşini ve çocuklarını dışarı çıkardıktan sonra anne ve babasını da kurtarmaya giderken enkaz altında kalmıştı.

Cenaze törenine, Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve binlerce vatandaş katıldı.