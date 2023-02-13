Depremde hayatını kaybedenler defnediliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Bekir Beğendik, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Depremde hayatını kaybedenler defnediliyor
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Bekir Beğendik, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerine defnediliyor. Meydana gelen depremde Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden Bekir Beğendik de memleketi Kayseri’de toprağa verildi.

Beğendik’in Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı.