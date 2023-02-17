Depremde hayatını kaybedenler için dua gecesi

Samsun’un Bafra ilçesinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için “Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Gecesi” düzenlendi.

Bafra Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Gecesi” büyük ilgi gördü. Moderatörlüğünü Üsküdar Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk’ün yaptığı programda; İstanbul Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi ve 8. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Adem Bilgetay, Üsküdar Büyük Çamlıca Camii Müezzini ve Bahreyn Dünya Kur’an Okuma Birincisi Ahmet Aybar, Üsküdar Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi Doğan Temiz, Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş ve Ayasofya Camii İmam Hatibi ve 2015 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Ferruh Muşter, Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı.

Programda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşların desteğiyle, AFAD’ın koordinasyonunda deprem bölgesine 25’in üzerinde yardım tırı gönderdiklerini, deprem bölgelerinden de ilçeye yaklaşık bin depremzedenin geldiğini açıkladı.