Depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7’lik depremde oturdukları binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 14 vatandaş, Nevşehir’de toprağa verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde çalışan Nevşehirli Ebubekir Fırat, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş’ın 12 Şubat ilçesinde bulunan bir sitede ikamet ediyordu. Eşi ve üç çocuğu ile birlikte evlerinde depreme yakalanan Fırat ailesinden kurtulan olmadı. Enkazdan çıkartılan baba Ebubekir, anne Betül, çocukları Zeynep Aytül, Elif Yağmur ve Mehmet Ali’nin cansız bedenleri bugün Nevşehir’e getirildi. Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazından sonra Fırat ailesi, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

6 kişilik Özer ailesinden acı haber

Adıyaman’da yıkılan bir binanın enkazında kalan 6 kişilik Özer ailesinden de acı haber geldi. Adıyaman’ın Eksisaray Mahallesi’nde yaşayan Nevşehirli Özer ailesinin tamamı depremde hayatını kaybetti. Depremde yaşamını yitiren baba Ufuk Özer, anne Dilek Özer ve çocukları Aydın, Berat, Veysel ve Ecrin Özer’in cansız bedenleri bugün memleketleri Nevşehir’e getirildi. Özer ailesi, merkeze bağlı Çiftlik köyünde toprağa verildi.

Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 120. Sokak’ta bulunan bir sitenin 14. katında ikamet eden Yılmaz ailesinin cansız bedenlerine de ulaşıldı. 5 kişilik Yılmaz ailesinden baba Ahmet Yılmaz, anne Fatma Yılmaz ve çocukları Elif, Necati ve bebekleri Hamza Yılmaz’ın acı haberleri Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasını yasa boğdu. Nevşehirli baba Ahmet Yılmaz Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar kasabasında toprağa verilirken, ailenin diğer fertleri Adıyaman’da toprağa verilecek.

Turist rehberliği yapan baba ve oğuldan da acı haber geldi. Kapadokya bölgesinde profesyonel turist rehberliği yapan Turgut Yedek ve oğlu Ethem Yedek’den acı haber geldi. Adıyaman’da yıkılan bir otelin enkazında kalan baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve oğlu, bugün Nevşehir’in Uçhisar beldesinde toprağa verilecek.