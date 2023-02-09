Depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu vefat eden Aksaraylı asker toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe, Aksaray’ın Nurgöz köyünde toprağa verildi.

Aksaray’dan birliğine giderken Hatay’da konakladığı sırada kaldığı otelin depremde yıkılması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe vefat etti. Vural Kumtepe’nin Türk Bayrağına sarılı naaşı Aksaray merkeze bağlı Nurgöz köyüne götürüldü. Nurgöz köyü camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Piyade Sözleşmeli Er Vural Kumtepe, köy kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Aksaray Vali Vekili Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Sivil Toplum Kuruluşları başkan ve temsilcileri ile Kumtepe’nin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Vekili Murat Çağrı Erdinç vefat eden Vural Kumtepe’nin kardeşleri Ramazan ve Hamza Kumtepe ile yakınlarına başsağlığında bulundu.