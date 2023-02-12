Depremde kaybolan kızını arıyor

Adıyaman’da enkazdan canlı olarak çıkartılan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber’den ailesi haber alamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman’da Nuri ve Yasemin Rençber çiftinin 4 çocuğundan 1’i hayatını kaybederken, 3’ü enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Çocuklardan yaralı olan 9 yaşındaki Fatma Zehra Rençber, vatandaşlar tarafından enkazdan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralı olan eşini hastaneye götürdükten sonra tekrar enkaz yerine dönen Nuri Rençber, 16 yaşındaki çocuğu Efendi Rençber’in cansız bedenini çıkarttı. Ardından hastaneye kaldırılan kızı Fatma Zehra’yı bulmak için hastaneye giden baba Rençber, ancak kızını bulamadı. Hastanenin ne servisinde ne de morgunda kızını bulamayan çaresiz baba, bir haftadır çocuğunu arıyor. Yetkililere durumu bildiren çaresiz baba, çocuğunun biran önce bulunmasını istiyor.

Kızının canlı veya cansız bedenine kavuşmak istediğini belirten Nuri Rençber, “Komşularımız gelerek enkaz altından çıkmamıza yardımcı oldu. Çıktıktan sonra eşimin ve yakınlarımın çığlıklarını duydum. Sağ olsun komşular yardım ettiler, eşimi enkaz altından bir ayağı kopmuş bir şekilde çıkardık. Trafik yoğunluğundan dolayı 1 saate eşimi ancak hastaneye ulaştırabildim. Eşimi hastaneye bıraktıktan sonra geri dönüp oğlumun cenazesini çıkardım. O arada küçük kızım Fatma Zehra’nın çıkarıldığını ve komşular tarafından hastaneye götürüldüğünü öğrendim. Komşular kızımın canlı olduğunu ve hastaneye bırakıldığını belirttiler. Telaştan dolayı hastaneye isim kaydı yapılmadığı için kızımı hastane servislerinde ya da morgunda bir türlü bulamadım. Büyük bir ihtimal il dışına götürüldüğü söyleniyor. Türkiye’nin ilgili ve ilgisiz bütün kurumlarını haberdar ettim ancak bir türlü haber alamıyorum. Eşim Yasemin şu an Ankara’da yoğun bakımda, bir ayağı kesik şekilde iç kanama geçiriyor. Eşim sürekli çocuklarını soruyor. Biz ona yalan söylüyoruz. Ama bilmiyor ki bir oğlunu toprağa verdik, kızı da şu anda kayıp. Bu acı habere eşimin dayanamayacağını bildiğim için 7 gündür Ankara’da tedavi gördüğü hastaneye gidemiyorum" dedi.