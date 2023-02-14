Depremde mağdur olan depremzede vatandaşlara yardım eli uzatılmaya devam ediyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli deprem sonrasında harekete geçen Bayburt Valiliği, depremde mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında sabah saatlerinde toplantı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ile yapılan toplantıda eylem planı hazırlandı. Planlama doğrultusunda okul ve kurum pansiyonlarındaki hazırlıklar gözden geçirildi. Okullara gerekli duyurular yapılarak ayni ve nakdi yardımlarla tüm personele az çok demeden sürece destek vermesi ve Kızılaya kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunuldu. Duyurular neticesinde yapılan ayni yardımlar, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunda istiflenerek hazır hale getirilirken nakdi yardımlar da AFAD hesap numaralarına yatırıldı.

Depremde zarar gören vatandaşlara yönelik yardım kampanyası sonucunda şu ana kadar battaniye, kıyafet, ayakkabı, bot, mont, bere, çocuk giysileri, gıda kolisi, tüp, katalitik soba, çocuk bezi, çocuk maması, gıda kolisi ve temizlik malzemeleri tedarik edildi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4 bin ekmek üretildi. Bayburtlu inşaat firması tarafından temin edilen 2 bin çift bot ve 2 bin adet kıyafet İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla depremzedelere ulaştırılmak üzere paketlenerek hazır hale getirildi. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12 kişilik AKUB ekibi akşam saatlerinde Malatya Doğanşehir’e intikal etmek üzere yola çıkarıldı. Rehberlik Araştırma Merkezi il psiko sosyal krize müdahale ekibi de hazırda bekletiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Düzenlenen yardım kampanyasına destek veren gönüllülere ve arama kurtarma ekibine teşekkürlerini iletti.

Bayburt Valiliği koordinesinde başlatılan kampanyaya desteklerini sürdürmeye devam eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tedarik ettiği yardımları Bayburt Valiliği tarafından tahsis edilecek araçlarla deprem bölgelerine ulaştıracak.