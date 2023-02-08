Depremde oğlu ve kızıyla birlikte can veren polis memuru Mardin'de toprağa verildi

Hatay İskenderun’da görevli polis memuru Cuma Toparlı (53) kızı ve oğlu ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Toparlı, çocuklarıyla birlikte memleketi Mardin’de yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay İskenderun’da ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Mardinli polis memuru Cuma Toparlı (53), kızı Nisanur Toparlı ve oğlu Hüseyin Toparlı hayatını kaybetti. Eşi ve kızı da enkaz altından yaralı bir şekilde kurtarılmıştı.

Memlekete dönmek için tayinini bekliyordu

Cenazeleri memleketleri Mardin’e getirilen polis memuru Toparlı’nın cenaze namazı Artuklu Şakir Nuhoğlu Camisinde kılındı. Göz yaşları arasında Sincar Aile Mezarlığı’nda toprağa verilen Cuma Toparlı’nın 7 yıldır İskenderun’da görevli olduğu ve memleketi Mardin’e tayin olmayı beklediği öğrenildi. Toparlı’nın memlekete dönmek için iki ay önce Mardin’den ev aldığı ve İskenderun’daki evini satıp kirada kaldığı belirtildi.