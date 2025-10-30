Depremde ölümden döndüler: 'Kardeşimi enkazın altında kaldı sandım'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde, Camicedit Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda dükkanların bulunduğu bina yıkıldı. O sırada bölgede bulunan 14 yaşındaki Ramazan Berk Akal ve 17 yaşındaki ablası Asude Akal, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Deprem sırasında ilçe merkezinde bulunan markette çalışan Asude Akal, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Akal, "Kardeşimle birlikte marketten çıkmıştık. Tam o sırada deprem oldu. Nereye koşacağımızı bilemedik. Ben belediye binasına doğru koştum, kardeşim de yıkılan binanın olduğu tarafa gitti. Onun enkazın altında kaldığını düşündüm, çok korktum. Hemen o tarafa yöneldim, kardeşimi buldum ve ailemizin yanına koştuk. Çok büyük bir korku yaşadık. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Depremde yıkılan iş yerinin enkazı AFAD koordinasyonundaki ekipler tarafından kaldırıldı. İlçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.