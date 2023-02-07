Depremde şehit olan Osmancıklı asker son yolcuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül, memleketi Osmancık’ta dualar ve gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde de hissedilen depremde Hatay 8’nci Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül, enkaz altında kalarak şehit oldu. 4 gün önce birliğine teslim olarak vatani görevine başladığı öğrenilen Şehit Er Sümbül’ün acı haberi, dün akşam saatlerinde Çorum’un Osmancık ilçesindeki ailesine ulaştı. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evine giden askeri yetkililer şehadet haberini baba Sinan Sümbül ve anne Suzan Sümbül’e verdi.

Deprem felaketinde Hatay’da enkaz altında kalarak şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül’ün naaşı, Osmancık Devlet Hastanesinden getirilerek, baba ocağında helallik alınmasının ardından Beyler Çelebi Camii’ne getirildi. Cenazede baba Sinan Sümbül, anne Suzan Sümbül, kardeşi, akrabaları, arkadaşları ve kalabalık bir cemaatin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Abdulkadir Fehmi Bilgin, 5. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Mete Kuş, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Okudan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mustafa Boyacı ve askeri erkan yer aldı.

Şehit er Sümbül için burada ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından top arabasına konarak bando eşliğinde Asri Mezarlık Şehitliği’ne götürüldü. Burada yapılan duanın ardından gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Defin işleminin ardından Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere aileye teslim etti.